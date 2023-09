Le chef de la justice de l'UE, Didier Reynders, a déclaré mardi qu'il s'était vu attribuer le portefeuille de la concurrence de la Commission européenne suite à l'annonce par la commissaire sortante à la concurrence, Margrethe Vestager, de sa candidature à la présidence de la Banque européenne d'investissement.

"Je me suis vu confier le portefeuille de la concurrence. Je continuerai à veiller à ce que la politique et les règles de concurrence de l'UE soient vigoureusement appliquées", a-t-il déclaré sur son compte X, ajoutant qu'il remerciait la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, pour la confiance qu'elle lui avait témoignée.

M. Reynders et Mme Vestager appartiennent au même groupe de partis libéraux pro-européens, Renew Europe, qui a déclaré sur son compte X qu'il soutenait pleinement la candidature de Mme Vestager à la BEI.

"Elle incarne l'intérêt général européen et l'état d'esprit tourné vers l'avenir dont nos institutions ont plus que jamais besoin", a déclaré le groupe.

Mme Vestager a déclaré sur son compte X qu'à partir de mardi, elle était officiellement candidate à la présidence de la BEI et qu'elle prendrait un congé sans solde de la Commission pour se concentrer sur sa candidature.

Les dernières semaines du mandat de Mme Vestager ont été marquées par une prise de bec concernant la nomination prévue d'un économiste américain à un poste de haut niveau dans le domaine de la lutte contre les cartels.

Fiona Scott Morton, économiste en chef du ministère américain de la justice sous l'administration Obama, devait occuper le poste d'économiste en chef de la concurrence à la Commission européenne le 1er septembre, mais elle n'a pas été nommée.

mais a dû se retirer

à la mi-juillet, sa nomination ayant suscité des critiques de la part du président français et de certains législateurs européens.

Anne-Claire Legendre, porte-parole du ministère français des affaires étrangères, a déclaré aux journalistes que Paris s'était opposé à la nomination de Scott Morton parce qu'elle risquait de porter atteinte à la souveraineté de l'Union et de nuire aux entreprises et aux consommateurs européens. (Reportage de GV De Clercq ; Rédaction de Chizu Nomiyama et Mark Porter)