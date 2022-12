Rhee de la Banque de Corée "pas si sûr" des monnaies numériques

"Si je me concentre étroitement sur la technologie de la blockchain et les nouvelles technologies liées aux crypto, stablecoin, et DeFi (finance décentralisée), je ne suis pas si sûr que nous voyons le bénéfice de ce développement technologique récemment", a déclaré Rhee vendredi lors d'une conférence des banques centrales en Thaïlande.

"J'étais plus positif avant, mais après avoir vu les problèmes de Luna, Terra, et maintenant FTX .... Je ne sais pas (si) nous verrons le véritable avantage de cette nouvelle technologie, du moins pour la politique monétaire", a déclaré Rhee, panéliste lors d'une session sur la monnaie numérique.

TerraUSD, un soi-disant stablecoin qui figurait autrefois parmi les 10 premières cryptomonnaies mondiales en termes de valeur de marché, a rompu son ancrage de 1:1 au dollar américain en mai dernier, plongeant en même temps que son jeton apparié Luna et plongeant le marché des cryptomonnaies dans la tourmente.

Le marché a connu une autre déroute le mois dernier, après que l'une des plus grandes bourses de crypto-monnaies du monde, FTX, a déposé son bilan, suivie par la société de prêt de crypto-monnaies BlockFi.