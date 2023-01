Ricardo dépasse la barre des 1,5 million d'utilisateurs actifs

Zurich (awp) - Le portail de vente en ligne Ricardo a enregistré l'année dernières 1,56 million d'utilisateurs actifs ayant publié au total de 12,5 millions d'annonces. Plus de la moitié se sont conclues par des ventes.

La plateforme, chapeautée par la société SMG Swiss Marketplace Group (SMG) elle-même co-détenue par TX Group (31%), la Mobilière et Ringier (chacun 29,5%) et General Atlantic (10%), a enregistré en 2022 une augmentation de 10% ou de 398'000 personnes du nombre de nouveaux utilisateurs, selon un communiqué publié mardi. Au total, le site web compte 4,75 millions de membres.

Parmi les catégories les plus populaires parmi les internautes, les catégories mode et accessoires (698'500 articles vendus), collection et raretés (613'500), ménage et maison (577'300), jouets et bricolage (359'000), ainsi que sport (341'500) se sont distinguées. Les termes de recherches les plus populaires ont été "Louis Vuitton, Rolex, BMW, camping-car, Mofa et Lego".

Ricardo n'a pas détaillé le chiffre d'affaires réalisé avec sa plateforme. Les frais facturés au vendeur au terme d'une opération aboutie s'élèvent à 10% du prix de vente.

