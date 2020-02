L'entreprise a déclaré que l'épidémie en cours perturbe ses activités et devrait continuer à le faire dans les mois à venir en Chine continentale et dans les pays voisins. "En ce début de second semestre, nous avons constaté une augmentation des vents contraires dans le secteur automobile qui, selon nous, devrait entraîner une diminution des prises de commandes dans nos entreprises automobiles aux États-Unis, dans la région EMEA et en Chine", a déclaré le management.