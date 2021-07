Richard Branson réussit son pari spatial

(Actualisé avec déclarations de Branson, réaction de Bezos)

par Steve Gorman

TRUTH OR CONSEQUENCES, Nouveau-Mexique, 11 juillet (Reuters) - L e milliardaire Richard Branson a réussi dimanche son premier vol dans l'espace à bord de son avion-fusée Virgin Galactic, qui s'est posé sans encombre au Nouveau-Mexique après ce baptême du feu en équipage complet.

Le Britannique a salué "une expérience unique dans une vie".

"Nous sommes ici pour rendre l'espace plus accessible", a-t-il déclaré après l'atterrissage. "Bienvenue à l'aube d'une nouvelle ère spatiale".

"J'en rêvais depuis que je suis enfant, rien ne vous prépare à ce que l'on voit de l'espace", a-t-il ajouté sous les acclamations de centaines de personnes.

Brûlant la politesse au patron d'Amazon Jeff Bezos, dont le vol dans l'espace est prévu le 20 juillet, Richard Branson, qui a mené l'expérience avec cinq membres de Virgin Galactic Holding Inc, entend être le précurseur du tourisme spatial.

La société qu'il a fondée en 2004 prévoit de lancer ses opérations commerciales en 2022.

La navette VSS Unity de Virgin Galactic, avec deux pilotes et quatre passagers dont Richard Branson, a décollé du Nouveau-Mexique sous un avion porteur.

Après une progression en altitude d'environ cinquante minutes, il a largué Virgin Galactic qui a alors entamé son ascension vers la frontière de l'espace, telle que définie aux Etats-Unis : au-delà de 80 kilomètres d'altitude.

Après un intermède en apesanteur, moteur coupé, le vaisseau blanc a entamé sa descente en vol plané et s'est finalement posé sur la base Spaceport America à 16h40 GMT.

"Dix-sept années d'efforts et parfois de grandes difficultés, mais nous nous sommes relevés", a déclaré Richard Branson à son retour sur Terre.

Le vol de dimanche, le premier en équipage complet, était le 22e essai de SpaceShipTwo et sa quatrième mission habitée par-delà l'atmosphère terrestre.

COURSE À L'ESPACE

Un prototype de l'appareil de Virgin Galactic s'était écrasé lors d'un vol d'essai au-dessus du désert de Mojave en Californie en 2014, tuant un pilote et en blessant un autre grièvement.

Richard Branson double ainsi Jeff Bezos et son entreprise d'astrotourisme Blue Origin dans la "course à l'espace des milliardaires". Jeff Bezos a programmé un vol à bord de sa propre fusée suborbitale, le New Shepard.

A une semaine de son 71e anniversaire, le milliardaire a cependant insisté sur le fait qu'il était engagé avec le patron d'Amazon dans une rivalité amicale.

Beau joueur, Jeff Bezos a complimenté Branson sur Instagram. "Félicitations pour le vol. J'ai hâte de rejoindre le club!", a-t-il écrit.

La demande pour des vols spatiaux s'annonce déjà forte, avec plusieurs centaines de futurs astronautes fortunés qui ont déjà effectué des réservations, au prix d'environ 250.000 dollars par billet (211.000 euros environ).

La banque d'investissement suisse UBS a estimé la valeur potentielle du marché du tourisme spatial à 3 milliards de dollars par an d'ici 2030, mais il reste essentiel de prouver la sûreté des fusées pour le grand public.

Un troisième acteur, le SpaceX du milliardaire Elon Musk, prévoit d'envoyer en orbite en septembre son premier équipage entièrement civil - sans le dirigeant -, après avoir déjà procédé à de nombreux lancements vers la station spatiale internationale pour la NASA.

Le rôle officiel de Richard Branson est "d'évaluer l'expérience des astronautes privés" et ses observations seront utilisées pour "améliorer le voyage de tous les futurs clients astronautes", selon les documents de presse de Virgin. (Reportage Steve Gorman, version française Benjamin Mallet et Sophie Louet)