Richard Clarida (Fed) prudent sur les attentes d'une nouvelle baisse de taux

Washington (awp/afp) - Le vice-président de la Fed, Richard Clarida, a adopté vendredi un ton prudent vis-à-vis des attentes des marchés sur une nouvelle baisse des taux dans moins de deux semaines, insistant sur le fait que la politique monétaire n'était "pas tracée d'avance".

Dans un discours à Boston, le numéro deux de la Fed a rappelé que les deux récentes baisses de taux fournissaient un environnement monétaire "accommodant" vu la faiblesse de l'inflation et les risques économiques.

Il a comparé le niveau actuel des taux entre 1,75% et 2% à celui qui prévalait entre décembre 2018 et juillet 2019 et qui était de 2,25 à 2,5%.

"Pour l'avenir, la politique monétaire n'est pas tracée d'avance et le Comité monétaire va procéder sur la base d'une réunion monétaire à l'autre en évaluant les perspectives économiques", a-t-il prévenu alors que la Fed se réunit de nouveau les 29 et 30 octobre.

Les acteurs financiers sur les marchés misent toujours à une large majorité sur une nouvelle baisse des taux au jour le jour d'un quart de point de pourcentage (0,25%), qui serait la troisième depuis juillet.

"Le Comité agira comme il le faut pour soutenir la croissance", a-t-il ajouté tout en dépeignant une économie américaine "en bonne forme" avec une perspective "favorable", la croissance du PIB devant tourner autour de 2% cette année et l'année prochaine.

Il a reconnu toutefois "des risques évidents pour cette 11e année d'affilée d'expansion économique", notant la contraction des exportations, le ralentissement des investissements des entreprises et du secteur manufacturier.

Evoquant les injections de liquidités de la Fed sur le marché interbancaire pour pallier aux tension sur les taux de prise de fonds en pension (repo), M. Clarida a insisté pour dire qu'elles étaient "techniques" et que le rachat annoncé de bons du Trésor pour regonfler les réserves "ne saurait être confondu avec les massifs achats d'actifs déployés par la Fed après la crise financière".

