Le groupe chinois Huawei Technologies a nommé Yu Chengdong, le très médiatisé chef de son activité grand public, à la présidence de cette unité, a indiqué une personne au fait du dossier.

La décision a été annoncée au sein de Huawei la semaine dernière, a précisé cette personne. He Gang, directeur de l'exploitation du groupe Consumer Business, sera désormais PDG. Le nouveau titre de Yu est celui de président.

M. Yu était PDG de l'unité grand public de Huawei, qui comprend les activités liées aux smartphones, depuis 2012, une période qui a connu une croissance rapide, un impact des sanctions américaines sur la chaîne d'approvisionnement de l'entreprise et, plus récemment, un rebond des ventes.

Il n'y a pas eu de changement dans le rôle de M. Yu en tant que président de l'activité de solutions de voitures intelligentes de Huawei, une unité que l'entreprise a déclaré avoir l'intention de filialiser dans une nouvelle société, a déclaré la personne.

Huawei n'a pas commenté l'affaire. M. Yu, également connu sous le nom de Richard Yu, n'a pas pu être joint pour un commentaire.

Depuis 2019, le gouvernement américain a restreint l'accès de Huawei aux technologies américaines, accusant l'entreprise de représenter un risque pour la sécurité, ce que Huawei nie.

M. Yu est resté l'un des dirigeants les plus en vue de Huawei, qu'il s'agisse d'intervenir en tant que conférencier lors d'événements industriels majeurs tels que le CES avant les restrictions américaines ou d'apparaître avec des blogueurs chinois pour présenter de nouveaux produits et l'innovation de Huawei.

En septembre, M. Yu est apparu lors du lancement d'un produit Huawei, où les supporters ont rempli un stade et scandé "loin, loin devant", une expression devenue virale en Chine pour décrire la compétitivité de Huawei.

M. Yu a également joué un rôle central dans le lancement d'un véhicule électrique soutenu par Huawei, l'Aito M7 SUV, fabriqué en partenariat avec Seres Group.

En 2023, Huawei a connu sa croissance la plus rapide en quatre ans, en partie grâce à un rebond du segment des consommateurs que Yu dirigeait et aux revenus tirés de nouvelles activités telles que les composants pour les voitures connectées.

Meng Wangzhou, directrice financière de Huawei et fille du fondateur de l'entreprise, a déclaré l'année dernière que Huawei n'était plus en mode crise comme il l'avait été avec les sanctions américaines. (Reportage de Brenda Goh, Kevin Krolicki et Daniel Leussink ; Rédaction de Christopher Cushing)