Richelieu Gestion nomme une Responsable Relations Clientèle Professionnelle

Richelieu Gestion continue son développement avec l’arrivée de Julie Lespinas en tant que Responsable Relations Clientèle Professionnelle. Julie Lespinas, 27 ans, est diplômée de Sup de Co Montpellier en Management Financier (2015). Elle débute sa carrière en tant qu’Analyste sell side junior au sein de Kepler Chevreux (2014 – 2016), avant de rejoindre Aliénor Capital en tant que chargée des relations partenaires (2016 – 2019)." Nous souhaitons faire bénéficier les Conseillers en Gestion de Patrimoine et les Family Office de l'écosystème du Groupe Richelieu, ce qui leur permettra d'avoir accès aux services bancaires (tenue de compte, financements, produits structurés). Par ailleurs, l'intégration de la gestion sous mandat au sein de la société de gestion va nous permettre d'ouvrir plus largement cette offre aux conseillers en gestion de patrimoine, en lien étroit avec notre expertise en allocation d'actifs " souligne Michel Dinet, Directeur du Développement, à qui elle est rattachée.