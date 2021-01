Richelieu Gestion vise une accélération de son développement

Richelieu Gestion a initié au cours des deux années écoulées une restructuration en profondeur de son offre de produits et de services. Le " nouveau Richelieu Gestion ", qui gère aujourd'hui 900 Millions d'euros, s'appuie désormais sur deux piliers, l'activité de gestion sous mandat étant venue compléter l'offre en gestion collective mi-2019. La société de gestion vise désormais une accélération de son développement.



Christophe Boulanger, directeur général, souligne : " Le début de cette nouvelle année 2021 est marqué par un travail de concentration sur notre gamme, articulée autour de 4 fonds actions, 1 fonds d'allocation piloté par les risques et 1 fonds obligations courtes. En gestion sous mandat déléguée, une offre assurantielle luxembourgeoise visant un spectre très large de clients sera annoncée dans les prochaines semaines. Les objectifs qualitatifs de Richelieu Gestion se situent dans la continuité de 2020 : un travail de fond, base de notre ambition de forte croissance et de changement de taille. "