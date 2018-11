Richemont : Oddo réitère son conseil après les résultats

12/11/2018 | 10:10

Le groupe a annoncé des ventes en hausse de 24% à 6 808 ME au 1er semestre 2018/19. Suite à cette annonce, Oddo ajuste son objectif de cours à 100 CHF (contre 106 CHF précédemment) et réitère sa recommandation à l'Achat.



' En comparant les rythmes de croissance par région par rapport au 5 mois, on peut noter une accélération probable de la croissance organique au Japon sur le mois de septembre mais une baisse du rythme sur l'Asie Pacifique ' souligne Oddo.



La marge brute atteint 62.5% sur le 1er semestre, impactée par l'intégration d'YNAP en particulier. Elle aurait été de 66.6% sans les changements de périmètre. La marge opérationnelle est en repli de 410 pb à 16.7%. Le résultat opérationnel ressort à 1 136 ME. Il est 14% en dessous des attentes d'Oddo.



' En Octobre on constate un retour sur les niveaux du 1er semestre après la faiblesse de Septembre. La profitabilité sous-jacente est correcte sans les exceptionnels ' indique le bureau d'analyses.



Oddo abaisse son BPA de 1% sur 2018/19e et le relève de 5% sur 2019/20e.



