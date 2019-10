Richemont : création d'une entreprise avec Alber Elbaz

28/10/2019 | 09:29

Richemont et Alber Elbaz annonce la signature d'un accord portant sur la création d'une entreprise commune, baptisée 'AZfashion' (AlberelbaZfashion).



'AZfashion sera une start-up innovante et dynamique, destinée à transformer les rêves en réalité' indique le groupe.



Johann Rupert, président de Richemont, a déclaré : ' Son talent et son inventivité, sa sensibilité envers les femmes et leur bien-être seront de grande valeur pour notre groupe et ses Maisons. ”



Alber Elbaz a déclaré : ' Je suis très heureuse de collaborer avec Richemont et de créer mon ' usine de rêve ', qui se concentrera sur le développement de solutions pour les femmes de notre époque. ”



