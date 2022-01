Richemont sauve l'Europe

Parfois, essuyer les plâtres n'est pas une mauvaise chose. Le géant suisse du luxe Compagnie Financière Richemont est le premier acteur du secteur à publier ses ventes sur la période octobre / décembre. Et sa performance est particulièrement impressionnante, ce qui vaut au titre un gain de 6,7% en matinée, à 143,30 CHF. De quoi réveiller les locomotives européennes que sont LVMH et Hermès. Le CAC40 français, qui avait ouvert en baisse, se retrouve propulsé dans le vert grâce à son trio LVMH, Hermès, Kering. A Zurich, le SMI profite de l'apport de Richemont.

Croissance explosive

Richemont, qui détient notamment Cartier, Van Cleef, Baume & Mercier, Chloé, Montblanc ou Piaget, a fait état de ventes en hausse de 32% au trimestre clos le 31 décembre, tirées par une forte demande pour ses bijoux et ses montres en Europe et sur le continent américain. Le chiffre d'affaires a atteint 5,658 Mds€, une hausse de 38% par rapport à la même période en 2019, avant la pandémie de coronavirus, a indiqué le groupe dans un communiqué. Si la Chine a souffert (+7%), les Etats-Unis (+55%) et l'Europe (+42%) ont pris le relais.

Il s'agit "d'une série de chiffres très solides dans tous les domaines, tirée par une activité de joaillerie sans égal", a commenté Jon Cox, analyste chez Kepler Cheuvreux, soulignant également la croissance en Europe. En réalité, Prada avait publié ses revenus dès lundi, en faisant état d'une hausse de 41% de ses revenus, mais Richemont est un meilleur baromètre sectoriel.

Les valeurs européennes du secteur en hausse ce matin, dans leur grande majorité