Ricoh dévoile ses nouveaux Multifonctions Intelligents et fait évoluer les espaces de travail

Ricoh a annoncé le lancement de sa première série de multifonctions intelligents pour répondre aux besoins en constante évolution des espaces de travail. Cette nouvelle gamme fait partie de l'approche « Dynamic Workplace Intelligence » de Ricoh et comprend la nouvelle technologie : « Always Current Technology », qui veille à ce que les fonctionnalités évoluent en parallèle avec les exigences des clients.

La plateforme « Always Current Technology » de Ricoh permet aux utilisateurs de travailler plus efficacement grâce à des technologies offrant des technologies évolutives, sécurisées, durables et simples. Les utilisateurs peuvent télécharger et installer directement sur leurs appareils de nouvelles applications, fonctionnalités et mises à jour au fur et à mesure qu'elles deviennent disponibles, offrant ainsi une agilité et une flexibilité totales. Cette plateforme permet aux espaces de travail d'adapter leurs capacités en fonction de leurs besoins qui évoluent, tout en maintenant le logiciel et les caractéristiques de sécurité parfaitement à jour. De plus, elle permet un accès immédiat aux mises à jour au moment où elles arrivent sur le marché, éliminant le besoin d'acheter de nouveaux équipements pour disposer de fonctionnalités supplémentaires ou d'attendre que les contrats arrivent à échéance. De plus le « Ricoh Intelligent Support » garantit que les mises à jour du logiciel puissent être réalisées rapidement à distance et que la disponibilité auprès de l'utilisateur soit maximisée.

La nouvelle série IM C de multifonctions A3 couleur est la première d'une série de multifonctions Intelligents que Ricoh va mettre sur le marché garantissant une plateforme nouvelle génération. Ces avancées comprennent des solutions Cloud tels que « Ricoh Smart Integration », un ensemble de technologies innovantes basées sur le Cloud qui offrent une simplicité sous la forme de packs d'abonnement modulables pour aider les clients à développer leur activité.

« Always Current Technology » de Ricoh est disponible sur 13 nouveaux multifonctions intelligents A3 couleur qui seront lancés en Europe, parmi lesquels les RICOH IM C2000, IM C2500, IM C3000, IM C3500, IM C4500, IM C5500 et IM C6000. Ces appareils impriment à une vitesse de 20 à 60 pages par minutes (ppm), respectivement. Ils offrent une qualité d'impression, de copie, de numérisation, et de finition, ainsi qu'une application gratuite qui permet de piloter le multifonction depuis son smartphone avec « Smart Device Connector ». De plus chaque appareil est certifié EPEAT.

Alison Bigorie, Responsable Offres Marketing Produits et Solutions de Ricoh France, explique : « Un des aspects clé de l'évolution des espaces de travail est de sécuriser l'information et de la mettre à la disposition de ceux qui en ont besoin dès qu'elle est nécessaire. La sécurité de l'information est une priorité pour Ricoh, c'est pourquoi cette gamme de multifonctions intelligents est équipée d'un cryptage interne ».

Les nouveaux multifonctions intègreront le nouveau panneau de commande tactile, équipé d'un processeur encore plus puissant, qui offre une utilisation plus rapide des applications. Le nouveau panneau de commande a été élaboré à partir des commentaires émis par nos utilisateurs, et est conçue pour faire évoluer l'expérience clients.La nouvelle interface peut être personnalisée pour s'adapter et répondre au mieux aux espaces et aux flux de travail ainsi qu'aux besoins individuels. Les experts de service Ricoh peuvent accéder à distance au panneau de commande tactile du multifonction pour un dépannage rapide et pour effectuer des mises à jour.

Alison Bigorie ajoute : « Le message fort de cette nouvelle gamme est de proposer une offre qui est en accord avec les nouveaux modes de travail de nos clients. Notre nouvelle gamme de Multifonctions Intelligents fonctionne sur leur capacité à s'adapter à ces nouveaux besoins qui émergent. De plus, Ricoh lutte véritablement contre l'obsolescence programmée : aujourd'hui des mises à jour de fonctionnalités sont disponibles tous les six mois. Ce qui veut dire que dans quatre ans, les fonctionnalités des multifonctions auront évolué avec la technologie ! Notre but est de fournir la meilleure qualité dans une démarche éco responsable en accord avec le marché. Nous avons appelé notre nouvelle approche « Dynamic Workplace Intelligence »pour représenter la façon dont nous travaillons avec nos clients et pour répondre à tous leurs besoins en constante évolution. »

Pour en savoir plus sur les nouvelles technologies des multifonctions Intelligents, d' « Always Current Technology » et de « Dynamic Workplace Intelligence », rendez-vous sur www.ricoh-france.com

