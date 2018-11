Ricoh organise la seconde édition d'Interact Europe afin d'échanger sur les dernières technologies Ricoh de workflow

Les utilisateurs européens du Ricoh ProcessDirector (RPD) sont à nouveau invités à participer à des discussions approfondies sur les avancées technologiques, les meilleures utilisations et les dernières tendances au cours de cette seconde édition du Ricoh Interact Europe. Un événement sur trois jours au Centre Européen d'Expérience Client Ricoh (CEC) à Telford, en Angleterre, du 27 au 29 novembre.

Interact Europe a été créé pour fournir des conseils pratiques et encourager les retours des utilisateurs. L'événement de cette année proposera une large gamme de formations et de sessions interactives imaginées pour aider les utilisateurs à profiter pleinement de leur principal outil de gestion des processus métier (workflow). Ils auront également l'opportunité d'échanger avec des experts Ricoh et des leaders d'opinion dans l'industrie.

Eef de Ridder, Vice-Président, Commercial Printing, Commercial and Industrial Printing Group pour Ricoh Europe, commente : « Les utilisateurs de Ricoh ProcessDirector à travers l'Europe ont trouvé l'évènement de l'année dernière très instructif. Ils ont pu retourner à leurs opérations avec de nouvelles idées et de nouveaux savoirs qui améliorent leur efficacité et leur productivité. A travers le networking, ils ont acquis une compréhension plus large et, durant nos sessions collaboratives, ont été capables d'y ajouter une contribution précieuse. Nous attendons avec impatience un évènement aussi mutuellement enrichissant cette année, où les dernières nouveautés, créées suite aux judicieux commentaires des utilisateurs, seront parmi les sujets clés discutés. »

Les sessions soigneusement choisies cette année incluront le top 10 des points forts du RPD, une analyse des flux de travail (workflow) pour des scénarios complexes d'impression, les bases à connaître sur ces flux lors de dialogues avec des experts et une session du « Saviez-vous que le RPD pouvait. ?) mais aussi une présentation des nouveautés, dont le dernier traitement PDF.

Il y aura également des conseils pratiques sur la planification d'une mise à niveau du RPD, des recommandations pour ajuster le RPD à vos métiers, l'intégration de services web ainsi que des évolutions pour les solutions de cloud.

Une « session approfondie » se concentrera sur la production de documents de suivi et le challenge populaire de l'an dernier sur la gestion de process métier sera relancé pour encourager les participants à signaler les problèmes qu'ils aimeraient voir résolus par le RPD. Une des solutions à ces problèmes sera présentée à la fin de l'évènement. Un panel « demandez à l'expert » et une visite du CEC complètent cet agenda bien rempli.

This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: TiKibuzz via Globenewswire



Pour plus d'information, visitez le site www.ricoh-europe.com