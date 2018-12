Ricoh permet aux prestataires d'impression d'élargir leurs sources de revenus

Les deux imprimantes Large Format nouvelle génération Ricoh Pro L5130/L5160 répondront aux besoins des prestataires d'impression et des spécialistes de la signalétique et de l'affichage qui recherchent plus de performance, de productivité et de polyvalence. Elles seront présentées en France lors de C!Print 2019, du 5 au 7 février et seront disponibles dans toute l'Europe dès le début de l'année 2019.

Lors du salon VISCOM à Milan, qui se tenait du 18 au 20 octobre, Ricoh a dévoilé les nouveaux ajouts à son portefeuille d'impression dédiés à la signalétique et à l'affichage. Ces nouvelles imprimantes Large Format peuvent imprimer à la vitesse impressionnante de 44 m2par heure en mode standard et produisent des applications avec une résolution allant jusqu'à 1200 x 1200 dpi.

Les Ricoh Pro L5130/L5160 allient fiabilité et polyvalence des supports, ce qui en fait un excellent choix pour les prestataires d'impression. D'une conception durable, elles sont dotées d'une maintenance automatisée, d'encres latex aqua-résine certifiées GREENGUARD et de têtes d'impression Ricoh de qualité industrielle. Sa technologie intelligente de séchage garantit que les travaux produits sont prêts à l'emploi dès qu'ils sont imprimés tout en évitant la déformation des substrats les plus minces ou les plus sensibles à la chaleur.

Avec plusieurs configurations d'encres disponibles dont le CMYK, le CMYK + orange + vert et le CMYK + blanc, et avec une opacité et une adhérence des encres élevées, les Ricoh Pro L5130/5160 permettent de produire un large éventail d'applications avec une qualité d'impression exceptionnelle et sur une large gamme de médias allant des revêtements muraux aux films de fenêtres en passant par les panneaux pour la signalisation ou la PLV.

La flexibilité est également maximale avec la prise en charge des supports pouvant atteindre 200 g/m2 et 0,5 mm d'épaisseur en 2 largeurs de laize : 1371 et 1625 mm

« Ces solutions agiles et polyvalentes sont adaptées à un large éventail d'applications finales » déclare Graham Kennedy, Directeur des marchés commerciaux jet d'encre, Impression Commercial et Industrielle, Ricoh Europe, Head of Commercial Inkjet Business, Commercial and Industrial Printing, Ricoh Europe, « Les Ricoh Pro L5130/L5160 combinent les encres Ricoh, les têtes d'impression Ricoh et le design Ricoh, afin de permettre aux prestataires d'impression de fournir à leurs clients le type d'application recherché - rapidement, facilement et à une très haute qualité. Nous les avons montrées à FESPA en mai dernier en tant que démonstration technologique, et les retours ont été extraordinaires, donc nous avons hâte de les annoncer aujourd'hui à VISCOM ».

Pour plus d'informations, visitez le site www.ricoh-europe.com