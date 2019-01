Ricoh se lance dans de nouvelles technologies favorisant les activités collaboratives des espaces de travail connectés à l'ISE 2019

Salles de réunion intelligentes, assistants de réunion dotés d'une intelligence artificielle, voici une partie des nouvelles innovations visant à favoriser la productivité et à dynamiser les environnements de travail numériques

Ricoh, entreprise technologique de services innovants, est prêt à présenter sa nouvelle gamme dédiée aux espaces de travail connectés, la plus importante à ce jour ! Conçue pour favoriser les activités collaboratives et augmenter la productivité, cette gamme sera mise en avant à l'ISE, le plus grand salon de l'audiovisuel au monde (qui se tiendra du 5 au 8 février au centre d'exposition RAI, à Amsterdam).

Les technologies présentées lors du salon mettront en valeur des salles de réunion intelligentes, des vidéos et activités collaboratives, des projections dynamiques ainsi que des solutions de gestion de l'environnement de travail. Les visiteurs se rendant sur le stand pourront avoir un aperçu des tout nouveaux assistants de réunion intelligents de Ricoh, et être les premiers à tester ses écrans interactifs dernière génération.

Au cours de cet évènement, Ricoh mettra l'accent sur les avantages d'un environnement de travail numérique dynamique, et expliquera comment sa gamme Digital Workplace,en constante évolution, peut permettre aux entreprises d'assurer des activités collaboratives plus efficaces.

Venez prêter l'oreille à nosexperts, et remportez un appareil photo Ricoh Theta 360 V

Retrouvez les experts de Ricoh au standA110, Hall 11, dans les zone des Communications unifiées. En plus de procéder à des démonstrations, ils expliqueront en détails la façon dont les entreprises peuvent adopter des modes de travail plus flexibles et innovants. Les invités auront également une chance de remporter un appareil photo Theta 360 V : en effet, un appareil sera offert chaque jour sur le salon.

Oscar Mellegers, directeur marketing EMEA des Communication Services de Ricoh Europe, s'est exprimé récemment : « La demande déjà croissante d'environnements de travail innovants pouvant permettre davantage de flexibilité, d'activités collaboratives et de productivité est vouée à connaître un essor exponentiel à l'ère du numérique. Partout dans le monde, la flexibilité représente maintenant pour les employés non seulement un état d'esprit, mais également une capacité à être réactif, ceci étant principalement dû à une tendance globale à la digitalisation, et à un attrait de plus en plus prononcé pour les technologies avancées pour l'environnement de travail. En effet, d'après des recherches sponsorisées par Ricoh, 86 % des chefs d'entreprise concentrent leurs efforts à l'amélioration de leur flexibilité. Nous avons hâte de poursuivre ce débat à l'ISE, et d'y présenter nos technologies intelligentes, conçues pour dynamiser les environnements de travail numériques ».

Entrée gratuite à l'ISE 2019

Pour recevoir une entrée gratuite à l'ISE 2019, indiquez le code exclusif Ricoh 915577. Inscrivez-vous à l'évènement sur www.ricoh-europe.com/ise2019 .

