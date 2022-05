Rieder, de BlackRock, estime que les obligations américaines vont connaître un rallye estival, mais que le marché haussier est probablement terminé.

M. Rieder pense que la réduction du bilan de la Fed, qui devrait commencer en juin, sera un "moment catalyseur" pour les prix des actifs et qu'après cela, la confiance pourra revenir sur les marchés. Les marchés ont été secoués par le pivot hawkish de la banque centrale, qui vise la pire inflation américaine depuis des décennies.

"Je pense vraiment que nous verrons de meilleurs marchés à partir de l'été environ. ... Beaucoup de choses se passeront d'ici là", a déclaré Rieder dans une interview à Reuters.

À plus long terme, cependant, Rieder pense que le marché haussier des obligations, qui dure depuis des décennies, est probablement terminé.

"Nous avons vu la fin du marché haussier des obligations : Il y a une inflation structurellement plus élevée en raison de la démondialisation, des évolutions de la chaîne d'approvisionnement, des coûts d'infrastructure plus élevés", a-t-il déclaré.

La semaine dernière, l'indice S&P 500 a été à deux doigts de confirmer l'existence d'un marché baissier après avoir chuté de son record de clôture historique le 3 janvier, tandis que les obligations ont connu le pire début d'année de l'histoire.

La Fed devrait augmenter ses taux d'intérêt de 50 points de base en juin et en juillet, après avoir déjà augmenté son taux d'intérêt de référence au jour le jour de 75 points de base cette année, et a déclaré qu'elle commencerait à retirer des actifs de son bilan en juin à un rythme presque deux fois plus rapide que lors de son précédent exercice de "resserrement quantitatif".

M. Reider pense que la hausse des rendements du Trésor, qui évoluent à l'inverse des pièces obligataires et qui ont vu les rendements du Trésor de référence à 10 ans atteindre un sommet de 3,2 % sur 3 ans et demi la semaine dernière, est presque terminée.

Les rendements à 10 ans pourraient atteindre une limite supérieure de 3,25 à 3,5 %, a déclaré M. Reider, bien qu'il s'attende à ce qu'ils baissent à partir de ces niveaux dans les prochains mois.

"Je pense que nous avons vu au moins 90 % du mouvement des taux cette année", a déclaré M. Rieder.