Rien de nouveau sous le soleil de la Fed, observe Amplegest

Comme attendu, la Fed a baissé ses taux de 25 points de base, ramenant l'objectif des Fed Funds à une fourchette comprise entre 1,75% et 2%, commente Emmanuel Auboyneau, gérant associé d'Amplegest. Jerome Powell a tenté de ménager la chèvre et le chou en parlant des perspectives favorables de l'économie américaine, mais aussi d'une croissance mondiale plus faible et des risques commerciaux, observe le professionnel. Il a laissé la porte ouverte à une baisse plus importante si l'économie américaine venait à décélérer.Il se veut avant tout pragmatique et a indiqué que sa politique resterait très dépendante des indicateurs. Peu de surprise aux yeux d'Amplegest, donc. Il est toutefois de moins en moins sûr qu'une nouvelle baisse intervienne avant la fin de l'année. Ceci n'a pas manqué de faire réagir le Président Trump, qui parle du manque de tripes de Jerome Powell. Rien de nouveau sous le soleil, constate le gérant.