"Rien n'a changé": Pompeo ne tient pas compte de l'annonce de Pyongyang

WASHINGTON, 19 avril (Reuters) - L'annonce de Pyongyang n'y change rien: Mike Pompeo, le secrétaire d'Etat américain, a déclaré vendredi que les Etats-Unis poursuivraient leur initiatives diplomatiques en vue de parvenir à une dénucléarisation de la Corée du Nord et que son équipe restait chargée de cette mission.

La veille, l'agence de presse officielle nord-coréenne KCNA rapportait que la Corée du Nord ne voulait plus de lui comme interlocuteur et souhaitait discuter dorénavant avec un responsable qui soit "plus prudent et plus mûr dans sa façon de communiquer".

"Rien n'a changé. Nous allons continuer de travailler pour négocier. Toujours chargé de cette équipe. Le président Trump évidemment pilote l'effort global, mais ce sera mon équipe", a répondu le chef de la diplomatie américaine à la presse.

Pompeo, qui s'exprimait à l'issue d'une rencontre avec les ministres japonais de la Défense et des Affaires étrangères, s'est dit "convaincu" qu'une occasion réelle se présenterait de parvenir à la dénucléarisation de la Corée du Nord. (David Brunnstrom Henri-Pierre André pour le service français)