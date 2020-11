Rien ne va plus, les jeux ne sont pas encore faits

3 novembre, journée pivot de l'élection présidentielle américaine. A moins d'habiter sur la lune ou au fin fond des Bauges, comme on dit chez nous, il paraît assez difficile d'échapper au battage entourant le scrutin, battage que mes collègues et moi-même contribuons d'ailleurs à alimenter. Bizarrement, cette date du 3 novembre ne devrait rien nous apprendre. La complexité du scrutin américain et la taille du pays empêchent en effet les moments du genre "compte à rebours" dont les Français sont friands, à l'image de l'apparition "Minitel" de François Mitterrand sur la deuxième chaîne un soir de mai 1981. Il n'y aura donc pas de vainqueur désigné aujourd'hui, et rien ne dit que le 46e président des Etats-Unis sera connu le 4 novembre non plus. Cela même si plus de 40% des Américains titulaires du droit de vote, un record, ont déjà voté par anticipation, signe que l'élection passionne les foules.

Quel que soit le vainqueur, la polarisation extrême de la vie politique aux Etats-Unis va singulièrement compliquer sa tâche. Les différences entre Démocrates et Républicains sont d'ailleurs visibles jusque dans leurs préférences de consommation ou leurs affiliations. Une équipe de chercheurs emmenée par Verena Schoenmueller (Université Bocconi de Milan) a passé au crible 150 millions de comptes Twitter de partisans de l'un ou l'autre des camps, en s'intéressant aux marques commerciales, aux médias et aux associations qu'ils suivent. En matière d'affiliation, les Républicains aiment s'informer sur Drudge Report et Fox Business tandis que les Démocrates préfèrent Vox et MSNBC. Côté marques, Lyft (transport à la demande), Barnes & Noble (librairie) et Burt's Bees (soins personnels) figurent dans le haut du classement Démocrate, tandis que les Républicains sont plutôt intéressés par Maker's Mark (Bourbon), Cabela's (matériel de pêche et chasse) et Fidelity (services financiers). Enfin, le trio de tête des associations les plus Républicaines comprend la NRA (lobby des armes à feu), Disabled American Veteran (soutien aux vétérans de l'armée) et Billy Graham Evangelistic Association (église évangélique). Côté Démocrates, ce serait plutôt Planned Parenthood (planning familial), la Fondation Clinton (organisation philanthropique créée par l'ancien Président) et L'American Civil Liberties Union (libertés individuelles). On frôle pour ainsi dire la caricature, mais doit-on vraiment s'en étonner ? Je remercie au passage Joachim Klement, de Liberum, qui a relayé ces travaux la semaine dernière.

En bourse, les études montrent que la couleur de la Maison Blanche importe peu pour les investisseurs, qui profitent d'une tendance haussière à Wall Street quel que soit le camp. Hier, tous les indices du monde ont rebondi au sortir d'une semaine très compliquée. La reprise fut d'ailleurs plus vigoureuse en Europe qu'aux Etats-Unis, malgré la dégradation de la situation sanitaire des deux côtés de l'Atlantique. Les publications d'entreprises se poursuivent avec des chiffres qui sont majoritairement plus élevés que ne le prévoyaient des analystes qui avaient manifestement sabré trop fort dans leurs prévisions durant l'été. Pas de quoi pavoiser pour autant puisque les résultats des entreprises sont en général en baisse par rapport à 2019, avec une visibilité dégradée pour la fin de l'année, sauf à être un acteur rompu à la vente à distance.

Ce matin, les indicateurs avancés sont haussiers en Europe et aux Etats-Unis. Il paraît que c'est parce qu'une victoire de Biden se dessine.

Les commandes de biens durables aux Etats-Unis sont en vue à 16h00, mais c'est bien l'élection présidentielle américaine qui accaparera l'attention aujourd'hui. Ce matin, la banque centrale australienne (RBA) a réduit ses taux directeurs.

L'euro reste pressurisé par le billet vert à 1,1653 USD. L'once d'or est revenue dans la zone des 1890 / 1900 USD. Le pétrole consolide sa légère reprise, sous les 39 USD pour le baril de Brent et à 36,80 USD pour le baril WTI. Le 10 ans américain affiche une rémunération de 0,84%. Le Bitcoin perd un peu terrain à 13 374 USD.

Alcon : Exane BNP Paribas démarre le suivi à surperformance en visant 62 CHF.

Amundi : AlphaValue reste à la vente avec un objectif de cours relevé de 44,10 à 51,90 EUR.

BP Plc : Morgan Stanley passe de souspondérer à pondération en ligne.

DBV Technologies : Société Générale passe de vendre à conserver en visant 4,80 EUR.

Drax : Morgan Stanley reprend le suivi à pondération en ligne en visant 300 GBp.

Equinor : Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération en ligne en visant 137 NOK.

Faurecia : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 38 à 35 EUR.

Groupe Seb : AlphaValue reste à accumuler avec un objectif de cours réduit de 158 à 155 EUR.

John Wood Group : Goldman Sachs passe d'acheter à neutre en visant 241 GBp.

Jungheinrich : Baader Helvea passe d'alléger à accumuler avec un objectif de cours relevé de 24 à 35 EUR.

National Grid : Morgan Stanley passe de pondération en ligne à surpondérer en visant 1000 GBp.

Nokia : AlphaValue reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 4,84 à 4,03 EUR.

Ocado : Berenberg reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 2430 à 2530 GBp.

Royal Dutch Shell : Morgan Stanley passe de pondération en ligne à surpondérer.

Saipem : Goldman Sachs passe de neutre a à en visant 2,40 EUR.

Serco : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 180 à 170 GBp.

SSE Plc : Morgan Stanley passe de pondération en ligne à surpondérer en visant 1550 GBp.

The Swatch Group : UBS passe de vendre à neutre avec un objectif de cours relevé de 152 à 195 CHF.

United Utilities : Morgan Stanley reprend le suivi à surpondérer en visant 1000 GBp.

Vossloh : Berenberg passe de conserver à acheter en visant 38 EUR.

BNP Paribas : les résultats sont supérieurs aux attentes au T3, avec des provisions moins élevées que redouté et une bonne tenue de la banque de financement et d'investissement. Le bénéfice net limite son repli à 2,3%, à 1,89 Md€.

EssilorLuxottica : les revenus ont reculé de 1,1% à changes constants au T3, soit une amélioration par rapport au début de l'année. Le groupe ne fournit que des prévisions générales, mais signale que son programme de synergies est en bonne voie.

Valneva : le T3 n'est pas particulièrement bon à cause de décalages de contrats sur la fin de l'année, mais la société va améliorer sa position de trésorerie entre 180 et 200 M€ en fin d'année, grâce aux accords signés ces dernières semaines.

Vilmorin : le semencier affiche une croissance organique de 6,7 % au terme de son premier trimestre 2020/ 2021, à 234,4 M€. Les objectifs sont confirmés, à savoir une croissance organique d'au moins 3% et une marge opérationnelle courante de l'ordre de 8%.

Annonces importantes

Mondelez : le chiffre d'affaires du troisième trimestre a progressé de 5% à 6,6 Mds$, pour un bénéfice net de 0,62 USD, des niveaux proches des attentes qui laissent le titre sans grande réaction post-séance.

PayPal : l'action perd plus de 5% hors séance, après la publication de résultats et malgré un relèvement de prévisions.

Royal DSM : le chimiste a réalisé des résultats légèrement supérieurs aux attentes.

