Rightmove prévoit un marché immobilier fort après une hausse des bénéfices en 2021.

La société FTSE-100, qui gère le plus grand site web immobilier du pays, a déclaré que le bénéfice d'exploitation pour l'exercice clos le 31 décembre était de 226,1 millions de livres (303,25 millions de dollars), contre 135,1 millions de livres un an plus tôt.

(1 $ = 0,7456 livre)