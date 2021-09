Ringier Axel Springer Suisse acquiert le portail pour PME Gryps

Zurich (awp) - Ringier Axel Springer Suisse renforce sa plateforme de services en ligne. L'éditeur zurichois a acquis la plateforme d'annonces pour PME Gryps Offertenportal avec effet au 23 septembre. Les activités de l'entreprise basée à Rapperswil seront intégrées à celles de la plateforme du magazine Beobachter. Les 20 salariés de la firme st-galloise sont repris.

Fondée en 2010, la firme de Rapperswil est spécialisée dans la diffusion de produits et services pour PME et recense quelque 45'000 clients, indique mercredi Ringier Axel Springer Suisse, filiale commune des groupes de médias zurichois Ringier et allemand Axel Springer. La plateforme de Gryps permet aux petites et moyennes entreprises de trouver des prestataires pour divers services, comme par exemple une installation téléphonique ou une fiduciaire.

Ringier Axel Springer Suisse entend développer l'offre de la plateforme en matière de service rédactionnels, de conseils approfondis et d'outils numériques afin de constituer un portail de services complets pour les PME.

Les deux fondatrices de Gryps, Priska Schoch et Gaby Stäheli, continueront d'assumer la direction commune de la société. Elles seront désormais accompagnées de Maria De Bon, en tant que responsable opérationnelle, et d'Urs Gysling en tant que responsable des contenus, tous deux étant jusque-là en charge du développement de l'activité commerciale avec les entreprises du groupe Beobachter. Priska Schoch rejoint pour sa part la direction élargie de Ringier Axel Springer Suisse.

vj/al