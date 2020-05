Ringier Axel Springer Suisse réduit la voilure de L'illustré

Zurich (awp) - Face à la baisse continue des recettes publicitaires, Ringier Axel Springer Suisse réduit la voilure au sein de la rédaction du magazine L'illustré. La réorganisation prévoit de ramener l'effectif des rédacteurs de l'hebdomadaire qui célèbrera ses cent ans l'an prochain à 23 salariés, après la suppression de huit postes, dont quatre licenciements.

Les quatre autres emplois appelés à disparaître feront l'objet de mesures de retraite anticipée, ressort-il du communiqué diffusé mardi par Ringier Axel Springer Suisse, entreprise commune de l'éditeur alémanique Ringier et de son homologue allemand Axel Springer. L'hebdomadaire romand compte compenser les départs en recourant de manière accrue à des collaborateurs "indépendants".

Depuis plusieurs années, la baisse des recettes publicitaires soumet le marché des journaux et des magazines à une pression très forte, explique Ringier Axel Springer. "L'illustré possède une place bien établie sur le marché en Suisse romande; son lectorat s'est même étoffé en 2019 et il est toujours très apprécié du public. Cependant, nous devons établir de nouvelles bases pour l'avenir du titre, car les recettes publicitaires ont diminué de plus de 50% au cours des six dernières années", a indiqué Alexander Theobald, directeur de Ringier Axel Springer Suisse, cité dans le communiqué

Le 1er avril, L'illustré a lancé "Mes Droits", une nouvelle plateforme en ligne qui propose des conseils juridiques aux abonnés. Le magazine prévoit d'étendre encore son offre numérique, un remaniement complet de son club de lecteurs et une promotion spéciale pour ses 100 ans l'année prochaine.

vj/rp