Ringier Axel Springer prend une participation dans une plateforme immobilière

Zurich (awp) - La maison d'édition Ringier Axel Springer a pris une participation dans la plateforme immobilière Lamudi, spécialisée dans la recherche et le marketing immobilier sur les marchés émergents. Le montant de l'opération n'a pas été divulgué.

Ringier et Axel Springer ont rejoint Lamudi en tant que nouveaux investisseurs stratégiques, selon un communiqué publié jeudi. Les deux sociétés ont obtenu un siège conjoint au comité consultatif de Lamudi.

Lamudi a été fondée en 2013 en même temps que la société d'investissement cotée en bourse et incubateur de jeunes pousses, Rocket Internet.

Parmi les investisseurs de Lamudi se trouve notamment Asia Pacific Internet Group (APACIG), une coentreprise de Rocket Internet et Ooredoo, mais aussi Holtzbrinck Ventures et Tengelmann Ventures. Ses activités se concentrent principalement aux Philippines, en Indonésie et au Mexique.

