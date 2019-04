Ringier Digital Ventures participe au tour de financement de la plateforme de e-learning Skoove

Avec MGO Digital Ventures et caparuca ainsi que ses partenaires d'investissement existants Egora Holding, IBB Bet et High-Tech Gründerfonds (HTGF), Ringier Digital Ventures a participé à hauteur de 3 millions d'euros à un tour de financement de la start-up berlinoise de technologie musicale Skoove.

Donner accès à une formation musicale indépendamment du revenu et du niveau scolaire: voilà l'idée sur laquelle repose Skoove (Skoove.com), une plateforme de e-learning de piano lancée en 2014. Grâce à l'application, disponible en version iOS ou navigateur, des élèves de tout âge peuvent développer leurs compétences au piano ou au clavier et acquérir des connaissances musicales théoriques ainsi que les bases de la composition et de l'improvisation. Jusqu'à présent, des élèves de 211 pays ont suivi plus d'un million de leçons sur la plateforme de e-learning Skoove.

«Avec Skoove, nous sommes ravis d'investir dans une entreprise leader de e-learning, un segment en plein essor. Avec sa dynamique de croissance du chiffre d'affaires de plus de 300% l'an dernier et son positionnement international, Skoove nous a convaincus. Actuellement, les Etats-Unis sont son plus grand marché. Ce que Babbel est pour l'apprentissage des langues, Skoove doit le devenir pour l'apprentissage d'un instrument», explique Benjamin Solenthaler, gestionnaire de placements chez Ringier Digital Ventures.

La méthode d'apprentissage sophistiquée de Skoove allie apprentissage théorique et pratique active de morceaux de musique populaires. Indépendamment de leur niveau d'apprentissage et de leurs goûts musicaux, les intéressés peuvent choisir treize cours différents ainsi que des centaines de morceaux de musique. Pendant la pratique, un algorithme d'analyse audio développée par Skoove en collaboration avec l'institut Fraunhofer analyse la technique de jeu par l'intermédiaire du micro du smartphone ou de l'ordinateur. Cela permet à chaque élève de bénéficier de remarques personnalisées ainsi que de l'aide nécessaire pour acquérir la bonne technique. Pour la formation au piano, il est également possible de recevoir sur demande les conseils personnalisés du propre professeur de musique de Skoove.

Grâce aux millions de leçons jouées, Skoove reçoit de nouveaux résultats quantifiables sur le comportement d'apprentissage des élèves. Ces résultats sont utilisés pour développer des méthodes d'apprentissage personnelles et les intégrer directement dans le système de cours. Le concept didactique de Skoove allie cours de musique approfondi et possibilités de la technologie numérique moderne.

«Nous brûlons de passer à la prochaine étape de développement avec ce nouveau capital. Grâce à une équipe élargie, nous consoliderons la technologie et la didactique sur lesquelles repose Skoove et poursuivrons la croissance de notre base de clientèle, en particulier dans nos marchés principaux que sont l'Amérique du Nord et l'Europe», se réjouit Florian Plenge, cofondateur et PDG de Skoove.

Ringier SA, Corporate Communications