Ringier SA reprend la totalité du capital d'Admeira

Marc Walder, CEO de Ringier SA et président du Conseil d'administration d'Admeira: «Nous détenons désormais Admeira à 100%. Nous en profitons pour réorienter l'entreprise: dans sa nouvelle configuration, Admeira se concentrera entièrement sur l'inventaire télévisé. Nous restituons à Ringier la commercialisation des médias imprimés et de toutes les plateformes journalistiques numériques.»

Depuis la fondation de la coentreprise Admeira, Swisscom était surtout impliquée en tant que partenaire technologique. «Dès son lancement, en avril 2016, Admeira s'est établie sur un marché extrêmement exigeant. Les offres cross-médias et les conditions-cadres d'une publicité ciblée ne se sont toutefois pas développées conformément aux attentes qu'il était possible d'avoir il y a quatre ans. Le rôle de partenaire technologique de Swisscom s'en trouve limité et Ringier est en mesure, en qualité d'actionnaire unique d'Admeira, de mettre en œuvre plus rapidement et plus efficacement la réorientation nécessaire», déclare Urs Schaeppi, CEO de Swisscom.



La Commission de la concurrence (COMCO) a depuis donné son feu vert au rachat des actions de Swisscom par Ringier. Les deux partenaires ont convenu de ne pas communiquer à propos des détails financiers.

Admeira conserve l'inventaire SRG

A l'avenir, Admeira se concentrera intégralement sur la commercialisation d'offres télévisées. A ce titre, elle restera responsable de la commercialisation de l'inventaire publicitaire de la SRG SSR et du Groupe TF1, Tele Regio Combi (TRC), MySports et WetterTV. Gilles Marchand, directeur général de la SRG SSR: «Nous considérons comme une opportunité pour la SRG SSR qu'Admeira se concentre sur le marché de la télévision. Admeira est un partenaire solide sur un marché publicitaire qui se révèle délicat pour nous.»



Tandis qu'Admeira continuera de vendre la publicité pour le compte de la SRG SSR, le sponsoring sera dorénavant organisé au sein de la SRG SSR. Le personnel de sponsoring d'Admeira correspondant passera ainsi à la SRG SSR.



Dans le courant de l'année, des changements auront également lieu dans le domaine de l'inventaire imprimé et numérique: Ringier commercialisera en effet elle-même ses propres offres imprimées et numériques. Les équipes en question seront donc absorbées par Ringier SA, Thomas Spiegel, Head of Global Media, assumant la responsabilité de ces activités de commercialisation.



Ringier commercialisera désormais également l'inventaire numérique de Swisscom. Ringier reprendra les collaborateurs d'Admeira chargés de la publicité imprimée et numérique.



Réorientation et changements au sein du personnel

Les structures internes d'Admeira évolueront du fait de sa nouvelle concentration sur la commercialisation télévisée. Au total, 25 des 278 postes actuels seront supprimés en 2020. Bertrand Jungo, CEO d'Admeira depuis trois ans, rejoint le Conseil d'administration que Marc Walder continuera de présider. Beat Grossenbacher, CFO de la SRG SSR, siégera désormais au Conseil d'administration d'Admeira. Sur le plan de l'exploitation, Frank Zelger, jusqu'à présent Chief Commercial Officer, reprendra les commandes opérationnelles de la société de commercialisation le 1er mars 2020. M. Zelger jouit d'une vaste expérience glanée de longue date dans les domaines de la commercialisation et de la numérisation.

Marc Walder, président du Conseil d'administration d'Admeira: «Sous la direction de Bertrand Jungo, Admeira a reconquis des parts de marché, renforcé ses compétences de commercialisation numérique et amélioré la satisfaction de la clientèle. J'en remercie Bertrand Jungo au nom de Ringier et de Swisscom. Je suis ravi qu'il ait accepté de rejoindre le conseil d'administration d'Admeira.»