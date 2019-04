Ringier a maintenu ses recettes au-delà du milliard en 2018

Zurich (awp/ats) - L'éditeur et exploitant de sites de petites annonces Ringier a généré l'an dernier un chiffre d'affaires de 1,00 milliard de francs suisses, contre 1,05 milliard un an plus tôt. L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) a marginalement progressé à 113,0 millions, contre encore 110,6 millions en 2017.

La société zurichoise souligne dans son compte-rendu mercredi avoir réalisé près de trois quarts de son bénéfice opérationnel dans le segment du numérique, contre encore deux tiers un an auparavant. Ce secteur représente moins de la moitié (46%) du chiffre d'affaires total.

A l'exception d'économies d'échelle que doivent permettre l'application des technologies dans les domaines du journalisme et des places de marché numériques, la direction ne s'avance pas sur les perspectives du groupe à brève ou moyenne échéance.

Ringier a profité de la présentation de ses résultats à Zurich pour détailler son concept de télévision numérique, avec le lancement de sa propre chaîne d'informations locales.

Jonas Projer, qui présentait jusqu'ici l'émission de débats "Arena" de la radio-télévision alémanique SRF, a été choisi comme rédacteur en chef. Il prendra ses fonctions le 1er mai. Deux studios d'enregistrement seront intégrés à la salle de rédaction multimédia de Ringier à Zurich.

