Ringier acquiert un site d'offres d'emploi en ligne birman

Zurich (awp) - Ringier procède à une nouvelle acquisition. Le groupe de médias alémanique s'empare avec son partenaire local Matrix Co de la société Pyramide Solutions, laquelle exploite la plateforme d'offres d'emploi en ligne birmane Myjobs.com.mm. Le montant de la transaction n'est pas dévoilé.

Lancé en 2012, Myjobs.com.mm représente le premier site d'offres d'emploi de Birmanie, 4300 annonces y étant publiées mensuellement, écrit jeudi Ringier.

Pyramide Solutions organise par ailleurs des salons de l'emploi à Rangoun et Mandalay, quatre fois par an. Plusieurs centaines d'entreprises allant des groupes internationaux jusqu'aux PME locales en passant par des organisations non gouvernementales (ONG) ont trouvé leurs dirigeants via la plateforme Myjobs.com.mm.

Fort de cette acquisition, Ringier renforce son portefeuille d'activités en Birmanie, lequel comprend notamment les plateformes d'informations et de divertissement Duwun.com.mm, Marry.com.mm ou encore Kalay.com.mm. La reprise s'inscrit dans la stratégie de Ringier de croître à moyen terme dans la région dans l'édition numérique, les annuaires ainsi que les places de marché en ligne.

Ringier a annoncé mercredi soir l'acquisition de l'agence zurichoise spécialisée dans les domaines de l'automobile et de la mobilité Bärtschi Media. Les cinq salariés de l'entreprise rejoindront le centre de compétences de Ringier à Altstetten, près de Zurich.

Outre la Suisse, Ringier est actif dans 17 pays dans les médias imprimés et en ligne, la radio, la télévision ainsi que les portails internet. En mains familiales, le groupe établi à Zofingue, en Argovie, et dirigé depuis son centre de Zurich, emploie quelque 6900 collaborateurs et publie les journaux Blick et Le Temps

