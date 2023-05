Zurich (awp) - Le groupe de médias Ringier est en pourparlers pour racheter au groupe portugais Vicra Desportiva le quotidien sportif A Bola. Sollicitée par AWP, une porte-parole de l'éditeur zofingien a assuré mardi soir qu'aucune transaction n'avait été conclue pour le moment, et que le cas échéant, les informations seraient communiquées "ultérieurement".

Contacté par le portail d'information Público, Paulo Cardoso, membre du conseil d'administration de la société qui détient le titre, avait déjà démenti la conclusion de l'opération - relayée quelques heures plus tôt par le journal Eco, citant des sources proches du dossier - tout en confirmant que le groupe argovien avait "montré de l'intérêt" pour une transaction.

Selon Eco, l'opération comprendrait également le rachat de la chaîne de télévision du média portugais (Bola TV) actuellement détenu à 95% par son président Mário Arga e Lima et son véhicule d'investissement Vicontrol SGPS. Interrogée sur la portée d'une éventuelle transaction, la direction de Ringier n'a pas souhaité s'exprimer.

Reste que si celle-ci venait à se concrétiser, elle représenterait l'entrée sur le marché portugais de Ringier, déjà présent dans plusieurs pays d'Europe de l'Est, ainsi qu'en Afrique et plus récemment en Grèce.

