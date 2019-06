Ringier rachète IRSE et se défait du Tour de Suisse

Zurich (awp) - Ringier veut racheter intégralement la coentreprise InfrontRingier Sports & Entertainment Switzerland (IRSE), qui changera de nom. Dans le sillage de cette opération, le groupe de médias zurichois va spécialiser sa future filiale sur le marketing du football et du hockey sur glace. Le Tour de Suisse cycliste en fera les frais.

Si la Commission de la concurrence donne son feu vert à ce rachat à 100%, IRSE sera rebaptisée Ringier Sport, indique le groupe zurichois mardi, qui va racheter les parts détenues par le partenaire Infront Sports & Media.

Ringier Sport n'organisera plus des compétitions internationales et se spécialisera dans le marketing, principalement autour du football et du hockey sur glace. Cette structure permettra une meilleure agilité sur le marché suisse, indique le directeur général de Ringier Marc Walder, cité dans le communiqué.

Le Tour de Suisse sera ainsi externalisé puis organisé par une nouvelle coentreprise portée par Infront Sports & Media, la faîtière Swiss Cycling, ProTouch Global et Tortour. Ringier Sport ne coupera totalement pas les ponts avec cette compétition.

Le cyclisme n'est pas la première discipline délaissée par IRSE, qui a cédé il y a quelque temps ses activités liées au tennis.

fr/ck