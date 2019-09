Ringier reçoit le feu vert à la reprise d'IRSE et lance Ringier Sports

Zurich (awp) - Le groupe de médias Ringier a reçu le feu vert de la Commission de la concurrence (Comco) pour la reprise intégrale d'Infrontringier Sports & Entertainment Switzerland (IRSE). La coentreprise change dans la foulée de nom pour s'appeler Ringier Sports.

La nouvelle entité sera immédiatement active, a précisé le groupe zurichois lundi dans un communiqué. Début juin, ce dernier avait indiqué qu'il voulait racheter les parts détenues par le partenaire Infront Sports & Media pour détenir la totalité de la coentreprise.

Ringier Sport n'organisera plus des compétitions internationales et se spécialisera dans le marketing, principalement autour du football et du hockey sur glace. Cette structure permettra une meilleure agilité sur le marché suisse, avait affirmé en juin le directeur général de Ringier, Marc Walder.

Le Tour de Suisse sera ainsi externalisé puis organisé par une nouvelle coentreprise portée par Infront Sports & Media, la faîtière Swiss Cycling, ProTouch Global et Tortour. Ringier Sport ne coupera pas totalement les ponts avec cette compétition.

