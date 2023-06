Zurich (awp) - Ringier s'installe dans la péninsule ibérique. Via sa filiale Ringier Sports Media Group, l'éditeur argovien a signé avec le propriétaire du journal sportif portugais A Bola, Vicontrol SGPS, un accord en vue de la reprise de ce dernier et d'un autre média, AutoFoco. Le montant de la transaction n'est pas dévoilé.

La reprise du journal portugais, laquelle comprend également le portail internet et la chaîne de télévision de A Bola, devrait être finalisée au cours des prochaines semaines, a précisé mardi le groupe établi à Zofingue. Plusieurs médias avaient fait part la semaine dernière de négociations entre Ringier et Vicontrol SGPS.

Outre la Suisse, l'éditeur du quotidien Blick, notamment, est déjà présent dans plusieurs pays d'Europe de l'Est, ainsi qu'en Afrique et plus récemment en Grèce.

vj/ck