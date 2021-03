Ringier se renforce en Bulgarie dans les contenus sportifs

Zurich (awp) - Le groupe de médias Ringier a conclu un accord en vue d'acquérir une participation majoritaire dans le bulgare Sportal Media Group, propriétaire des principaux actifs médiatiques en ligne dans ce pays d'Europe de l'est, et de Digital Ventures OOD, fondateur de Sportal365, le principal système international de gestion des contenus sportifs. Les détails financiers de la transaction n'ont pas été divulgués.

L'opération doit être clôturée au deuxième trimestre. Ringier collabore déjà depuis deux ans et demi avec Sportal Media Group dans le cadre de la coentreprise roumaine Ringier Sportal, selon un communiqué publié mercredi.

Sportal Media Group est décrit comme un spécialiste des médias numériques en Bulgarie. La société se classe parmi les plus grands groupes de médias internet du pays, dans les domaines du sport, de la politique, l'économie, le style, le commerce électronique et les services, ainsi que plus de 45 canaux de médias sociaux, notamment avec ses portails Sportal.bg et Novini.bg.

Digital Ventures est pour sa part spécialisée dans le développement de systèmes de gestion de contenus sportifs, notamment au travers de sa plateforme Sportal365.

