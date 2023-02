Rio Tinto: bénéfice net en chute de 41% après un exercice record

Sydney (awp/afp) - Le géant minier anglo-australien Rio Tinto a annoncé mercredi une chute de 41% de son bénéfice net en 2022 à 12,4 milliards de dollars, après un exercice 2021 record.

Ce recul s'explique par "l'évolution du prix des matières premières, l'impact de coûts plus élevés de l'énergie et des matériaux bruts nécessaires à nos opérations et à une accélération de l'inflation", a indiqué le groupe.

La baisse de rentabilité touche notamment les activités liées au minerais de fer, à l'aluminium et au cuivre.

Le produit des ventes à la Chine, de loin le premier marché de Rio Tinto, a chuté à 32 milliards de dollars, contre 38 milliards l'année précédente.

"Malgré des conditions de marché exigeantes, nous restons résilients en raison de la qualité de nos avoirs et de nos salariés, et de la solidité de notre situation financière", a assuré son directeur général, Jakob Stausholm.

En 2021, le bénéfice net de Rio Tinto avait augmenté de 72%, atteignant son plus haut historique, grâce à une très forte hausse des bénéfices liés au minerais de fer.

L'Australie est le premier exportateur mondial de minerai de fer, un pilier de l'économie du pays.

afp/ol