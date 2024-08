Un juge du tribunal de Manhattan a ordonné à Ripple Labs de verser à la Securities and Exchange Commission des États-Unis environ 125 millions de dollars de pénalités suite à des accusations de vente abusive de la crypto-monnaie XRP, selon un document déposé au tribunal.

POURQUOI C'EST IMPORTANT

La SEC avait demandé des amendes et des pénalités d'un montant total de 2 milliards de dollars dans le cadre de son procès contre Ripple Labs, a déclaré son directeur juridique Stuart Alderoty en mars. Cette pénalité ne représenterait qu'une fraction de ce montant.

La SEC a déjà poursuivi Ripple, son PDG Brad Garlinghouse et son cofondateur Chris Larsen en 2020, les accusant d'avoir levé illégalement plus de 1,3 milliard de dollars dans le cadre d'une offre de titres non enregistrée en vendant des XRP.

En octobre, la SEC a abandonné ses dernières poursuites à l'encontre de Garlinghouse et de Larsen. L'affaire avait été très surveillée, car elle est l'une des plus importantes intentées par la SEC dans le domaine des crypto-monnaies.

LA RÉPONSE

"Nous respectons la décision du tribunal et nous avons la clarté nécessaire pour continuer à développer notre entreprise", a déclaré Brad Garlinghouse, PDG de Ripple, dans un message sur X.

"Comme l'a déclaré un tribunal après l'autre, les lois sur les valeurs mobilières s'appliquent lorsque les entreprises offrent et vendent des contrats d'investissement, indépendamment de la technologie ou des labels qu'elles utilisent, a déclaré un porte-parole de la SEC en réaction à la décision.