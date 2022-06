Rire et longévité : Leçons de vie avec Bob Newhart

Aujourd'hui âgé de 92 ans et marié à Ginny depuis près de 60 ans, Newhart continue de faire rire les gens dans son style unique et discret.

Pour la série "Life Lessons" de Reuters, la légende de la comédie s'est assise pour parler de son parcours remarquable dans le show-business.

Q : Quel a été votre premier emploi lorsque vous étiez enfant ?

R : J'ai grandi à Chicago, et j'étais livreur pour un marché de viande. Je pense que je gagnais quelque chose comme 7 $ par semaine pour livrer de la viande. Mais d'une manière ou d'une autre, je me suis trompé dans mes comptes, et je me suis retrouvé à devoir 7 $ à mon employeur. Toute la semaine a donc été perdue. C'était mon introduction au monde des affaires.

Q : Les premiers jours pour percer dans la comédie ont-ils été assez difficiles ?

R : Je suis d'abord allé à l'université Loyola à Chicago, et j'ai obtenu un diplôme en comptabilité. Tous mes copains se fiancaient, se mariaient et avaient des enfants. Pendant ce temps, je travaillais derrière le comptoir de l'agence pour l'emploi.

Je me suis dit que j'allais essayer de percer dans la comédie, et j'ai pensé que si ça ne marchait pas, je pourrais simplement retourner à la comptabilité.

Q : Quelle a été cette grande découverte pour vous ?

R : Dans la vie de chacun, il faut avoir quelqu'un qui croit en vous et vous dit de persévérer. J'avais un ami à Chicago, Dan Sorkin, et il était cet homme pour moi. C'était un DJ populaire, et il a dit aux gens de Warner Bros. Records, "J'ai un ami, et je pense qu'il est drôle."

J'avais trois routines - Abe Lincoln, Driving Instructor et Sub Commander - et je les ai mises sur cassette. Ils ont aimé, m'ont donné un contrat d'enregistrement, et ont persuadé une boîte de nuit de Houston de me laisser monter sur scène. Cela a été enregistré en 1960, et est devenu l'album de l'année ("The Button-Down Mind of Bob Newhart").

Q : Comment avez-vous trouvé votre voix unique sur scène ?

R : Si vous êtes dans le monde du stand-up, il n'y a pas de livre à apprendre. Chaque fois que vous en avez l'occasion, vous devez le faire devant un public. Bien sûr, il était autrefois sans danger d'être un comique de stand-up. Maintenant, avec ce qui est arrivé à Dave Chappelle et Chris Rock, je vais m'acheter un casque, juste pour être en sécurité.

Q : Quelles leçons de vie avez-vous tirées du monde de la comédie ?

R : L'une des choses intéressantes dans la comédie est que les comédiens ont souvent des mariages très longs. L'année prochaine, Ginny et moi serons mariés depuis 60 ans. Il y a quelque chose dans le rire et la longévité du mariage. Il vous aide à passer les moments difficiles. C'est ce que font les comédiens - ils aident les gens à traverser les moments difficiles.

Q : Vous avez un certain nombre d'enfants et de petits-enfants, alors quels conseils de vie leur donnez-vous ?

R : Tout se résume à la famille et aux amis. C'est de cela qu'il s'agit. Dieu sait que j'ai eu de grands amis et de grands enfants, et je leur dis simplement, chérissez vos amitiés et votre famille. Tous les autres trucs ne signifient pas grand-chose.

Q : Comment la pandémie a-t-elle été pour vous ?

R : C'était bizarre, car pendant longtemps, personne ne faisait de spectacles. Les gens ne voulaient pas se retrouver dans des environnements fermés, avec des gens qu'ils ne connaissaient pas assis juste à côté d'eux. Donc pendant deux ans, je n'ai pas vraiment fait de stand-up, et ça m'a manqué. C'était mon premier amour, vraiment. J'ai eu beaucoup de succès à la télévision, mais monter sur scène et obtenir cette réaction immédiate me manquait.

Q : Qu'est-ce que vous retiendrez le plus de votre carrière ?

R : Lorsque vous êtes à la télévision, vous faites vraiment partie de la vie des gens. Cela n'arrive pas au cinéma - seulement à la télévision. Les gens disent que vous êtes comme un membre de leur famille, ce qui est important et constitue un sentiment formidable.

Le plus gratifiant de tous, c'est quand quelqu'un écrit et dit qu'il traversait une période difficile et qu'il envisageait d'y mettre fin - mais qu'il a regardé votre émission et que cela l'a aidé à traverser cette période.

C'est ça, le rire ; il nous aide à surmonter les mauvais moments. Dans ces moments-là, on se dit : "Bon sang, je suis content de faire ça."