Rise Up intègre son équipe de Data Scientists

Rise Up, éditeur d’une plateforme de Blended Learning, fait évoluer son organisation et ses équipes en lançant son département Data science qui sera chargé de faire évoluer l’offre existante en positionnant les datas et l’intelligence au centre des évolutions de sa plateforme.

À travers cette annonce structurante et ses nouveaux investissements, Rise Up se donne pour ambition de répondre à plusieurs objectifs stratégiques. L’un des premiers sera directement lié à l’expérience utilisateur. En effet, les datas utilisées permettront notamment de compléter les reportings proposés suite à la réalisation des différentes campagnes de formation (indicateurs sur les formations, etc.).

Mais ce n’est pas tout, au travers des travaux menés par l’équipe, les entreprises pourront également s’assurer qu’elles répondent bien à leurs obligations légales en matière de formation. Composée à ce jour de 25 collaborateurs, cette équipe va continuer de se développer ces prochaines années et de travailler sur la masse de données remontant de la plateforme pour offrir toujours plus de service et de valeur ajoutée aux clients de Rise Up.

Guillaume BLACHON, Directeur technique de Rise Up « Le potentiel des données est un atout fondamental que nous souhaitons valoriser pour faire évoluer notre offre et nous distinguer sur le marché des fournisseurs de plateforme Blended Learning. Investir sur la data science fait partie de nos projets et nous permettra notamment de proposer des reportings avancés aux utilisateurs de la solution et aux équipes en charge de gérer les formations ».