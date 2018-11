Rise Up lance son internationalisation en ouvrant Rise Up Portugal

Rise Up, éditeur d'une plateforme e-learning et de gestion des présentiels, met le cap sur l'international. Cette nouvelle étape permettra à la société qui bénéficie d'une position unique sur le marché français d'étoffer ses équipes R&D et techniques en s'appuyant sur des experts présents sur un marché de l'emploi non saturé.

Concrètement, Rise Up propose une solution mixte de pilotage de formations, qui s'adapte aux spécificités de chaque organisation. La simplicité d'utilisation de la plateforme et sa formule par abonnement a séduit en très peu de temps des grands groupes pour la formation des collaborateurs, mais aussi des organismes pour la formation des réseaux de clients et partenaires.

Rise Up Portugal réunit une équipe composée de développeurs et d'ingénieurs qui devront faire évoluer les solutions de l'éditeur et en concevoir de nouvelles. Les experts présents au Portugal travailleront en collaboration avec l'équipe technique française. D'ores et déjà de nouveaux recrutements sont ouverts. Rise Up permettra aussi à ses collaborateurs français ou portugais de changer d'agence. Cet élément est un réel plus qui favorise la mobilité pour les collaborateurs qui souhaitent bénéficier d'une aventure à l'international.

Arnaud Blachon, CEO de Rise Up « À travers cette annonce, nous allons densifier nos équipes techniques. Rise Up Portugal va nous permettre de continuer à innover pour renforcer notre compétitivité. »

