Rise Up recrute 10 nouveaux collaborateurs

Après avoir intégré avec succès 20 collaborateurs sur les douze derniers mois, Rise Up, éditeur d'une plateforme e-learning et de gestion des présentiels qui permet aux organismes de formation et aux entreprises de former leurs salariés et clients, lance une vaste politique de recrutement pour s'entourer de nouveaux experts.

Convaincu que l'avenir de la formation n'est pas qu'e-learning, Rise Up propose une solution mixte de pilotage de formations, qui s'adapte aux spécificités de chaque organisation. La simplicité d'utilisation de la plateforme et sa formule par abonnement a séduit en très peu de temps, à la fois des grands groupes pour la formation des collaborateurs, mais également des organismes et organisations pour la formation des réseaux de clients et partenaires. Elle s'adapte également parfaitement aux besoins des PME et ETI.

Fort de son approche innovante, Rise Up a remporté récemment de grands projets qui l'amènent à étoffer ses équipes. En rejoignant Rise Up, les futurs collaborateurs pourront intégrer une société reconnue pour son expertise. Rise Up souhaite s'entourer de spécialistes mais aussi de jeunes diplômes désireux de participer à son projet d'entreprise. En ce sens, en complément du savoir-faire, la notion de savoir-être est fondamentale. Rise Up se distingue en proposant des conditions de travail uniques sur son marché et en permettant à ses collaborateurs d'évoluer très rapidement en France comme à l'international (Paris et Lisbonne).

Les postes proposés sont disponibles sur : https://www.welcometothejungle.co/companies/rise-up

Arnaud Blachon, CEO - Rise Up « La gestion des formations est un élément-clé pour l'ensemble des entreprises. La très forte croissance de nos activités nous amène à rechercher nos futurs talents qui viendront compléter notre dream team. Rise Up donne la possibilité de participer à un projet sociétal central pour l'ensemble des collaborateurs : leur montée en compétences et l'amélioration de leur employabilité. »

https:/riseup.ai

