Rishi Sunak cherche à reconstruire les relations du Royaume-Uni avec les dirigeants décentralisés lors du sommet irlandais

Sunak, qui a pris ses fonctions il y a un peu plus de deux semaines, rencontrera son homologue irlandais Micheal Martin avant le sommet dans le nord-ouest de l'Angleterre, ainsi que le premier ministre écossais Nicola Sturgeon et le premier ministre gallois Mark Drakeford.

Mme Sturgeon, qui souhaite organiser un second référendum sur l'indépendance de l'Écosse l'année prochaine, avait critiqué le prédécesseur de M. Sunak, Liz Truss, pour ne pas l'avoir même appelée pendant ses sept semaines tumultueuses en tant que Premier ministre.

Le British-Irish Council a été créé dans le cadre de l'accord de paix de l'Irlande du Nord du Vendredi Saint afin de promouvoir la coopération entre la République d'Irlande et le Royaume-Uni.

Les sommets, qui ont lieu deux fois par an, sont normalement suivis par le premier ministre irlandais et les premiers ministres d'Écosse, du Pays de Galles et d'Irlande du Nord. Aucun dirigeant britannique n'y a participé depuis 2007.

"Nous sommes confrontés à d'énormes défis, des vents contraires de l'économie mondiale à la guerre en Europe. Soyons donc pragmatiques. Travaillons ensemble dans nos intérêts communs", devrait dire M. Sunak à l'ouverture du sommet, selon des extraits fournis à l'avance par son bureau.

"Tâchons d'obtenir des résultats pour tous nos concitoyens dans ces grandes îles - et construisons un avenir défini non pas par la division, mais par l'unité et l'espoir."

En marge du sommet, M. Sunak rencontrera les chefs des gouvernements décentralisés pour les informer de l'état d'avancement des travaux avant la déclaration fiscale du 17 novembre, dans laquelle le gouvernement devrait présenter des réductions de dépenses et des augmentations d'impôts pour combler un trou de 50 milliards de livres dans les finances publiques.

Le ministre des Finances, Jeremy Hunt, se joindra virtuellement à ces discussions.

M. Sunak réitérera également son engagement à restaurer l'exécutif d'Irlande du Nord, un jour après que le gouvernement britannique ait repoussé la date limite pour organiser de nouvelles élections dans la province.