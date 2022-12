Risquant la mort en mer, des musulmans rohingyas cherchent la sécurité en Indonésie

Le jeune homme de 19 ans faisait partie des 174 Rohingyas survivants du bateau de pêche en bois surchargé lorsqu'il s'est échoué sur les côtes de la province indonésienne d'Aceh cette semaine. Environ 200 personnes étaient à bord, fuyant la pauvreté et les persécutions, lorsqu'il a traversé l'océan Indien depuis le Bangladesh le 21 novembre.

Parmi les 20 ou plus qui sont morts en cours de route, certains ont sauté à l'eau en désespoir de cause après que le bateau soit tombé en panne et ait commencé à dériver, craignant qu'il ne coule.

"Trois hommes ont sauté parce qu'ils ne pouvaient pas supporter la faim. Puis, après 12 jours, l'eau a commencé à entrer dans le bateau", a déclaré Fatimah à Reuters.

"Il y avait des corps flottant dans l'eau, ici et là. Nous ne pouvions rien faire."

Les Rohingyas sont un peuple musulman originaire du Myanmar principalement bouddhiste, où ils subissent depuis longtemps la répression.

Depuis une répression menée par l'armée du Myanmar en 2017, environ 800 000 d'entre eux ont été contraints de se rendre au Bangladesh, estiment les autorités de l'ONU, mais des milliers ont fui les conditions de plus en plus désespérées dans les camps de réfugiés de ce pays.

Beaucoup tentent de passer en Indonésie, pays à majorité musulmane, où, selon l'agence des Nations unies pour les réfugiés, près de 500 Rohingyas ont atteint la terre ferme au cours des six dernières semaines, ou en Malaisie.

Les autorités indonésiennes leur fournissent une assistance médicale, de la nourriture et un abri temporaire, tout en collaborant avec les agences mondiales de réfugiés pour vérifier leur statut juridique.

Fatimah espère maintenant rejoindre ses proches en Malaisie, mais elle ne sait pas comment ni quand.

"Je veux juste vivre confortablement", a-t-elle déclaré. "J'espère pouvoir vivre bien et être en sécurité ici".