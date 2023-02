(MT Newswires) -- Le Credit Suisse serait sur le point de se retirer des activités de négociation de dettes en difficulté et de situations spéciales, dans le cadre d'une réorientation plus large des opérations à haut risque et à forte intensité de capital, alors que la banque cherche à retrouver la voie de la rentabilité. Un reportage de Sridhar Natarajan sur Bloomberg Television.