Rivesaltes : ETAIR Méditérannée rachetée par le groupe italien EdiliziAcrobatica

EdiliziAcrobatica, la première entreprise d'Italie spécialisée dans les travaux de construction d'accès difficile grâce à ses techniques de cordes de sécurité, vient de faire l'acquisition début mars de la société ETAIR Méditérannée basée à Rivesaltes.

Dans une stratégie d'internationalisation, tout juste après sa cotation à l'Euronext Growth, le groupe italien EdiliziAcrobatica (EDAC), dédié aux chantiers d'accès difficiles tels que la maintenance et la rénovation de bâtiments et autres structures architecturales, fait son entrée sur le marché français. Et ce, avec le rachat voilà quelques semaines d'ETAIR (Entreprise de travaux aériens et d'interventions rapides) Méditerranée, société de premier plan dans ce secteur d'activité installée dans les P.-O. depuis 2002, qui avait été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Perpignan.

'Le premier pas vers le monde a été accompli', explique le skipper Riccardo Lovino, PDG et fondateur d'EdiliziAcrobatica, soucieux 'd'exporter un savoir-faire non seulement opérationnel, mais aussi éthique et humain.' Sachant qu'EdiliziAcrobatica, fondée à Gênes en 1994, compte 71 bureaux en Italie avec plus de 700 salariés.

Parmi les premières entreprises à adapter les techniques d'escalade et de spéléologie aux métiers du bâtiment et des travaux publics, ETAIR qui a enregistré un chiffre d'affaires de 6,29 millions d'euros en 2018 et dont la valeur des équipements, des outils et du carnet de commandes s'élevaient à environ 3,18 millions d'euros, emploie 52 personnes dont 47 sont maintenues par le repreneur. 'Depuis quelque temps, nous considérons la France comme le premier pays européen dans lequel ouvrir un bureau, ajoutent Riccardo Lovino et Anna Marras, chargée des ressources humaines. En voyant les compétences d'ETAIR et en rencontrant ses employés, nous avons réalisé que nous avions trouvé l'entreprise et les personnes qui pourraient faire partie de notre équipe. Pour eux, nous voulons avant tout assurer la continuité du travail et avec la formation que nous dispensons tous les mois, leur permettre d'atteindre des objectifs.'

Ainsi le nouveau propriétaire italien a-t-il aussi commencé le recrutement de nouveaux personnels dans la région.