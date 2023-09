Les livres de Roald Dahl ne doivent pas être édulcorés, a déclaré vendredi le réalisateur américain Wes Anderson en présentant sa dernière adaptation cinématographique d'un livre de l'auteur britannique, "La merveilleuse histoire d'Henry Sugar".

L'éditeur du célèbre romancier pour enfants a suscité l'émoi au début de l'année lorsqu'il est apparu que les nouvelles éditions de ses livres avaient supprimé ou modifié les références au sexe, à la race et à l'apparence physique pour éviter de choquer.

Afin d'apaiser le tollé, l'éditeur Puffin a déclaré qu'il publierait à nouveau les livres dans le courant de l'année sans les censurer. M. Anderson a déclaré que toutes les œuvres d'art originales devraient être laissées intactes.

Je suis probablement la pire personne à qui poser la question car, si vous me demandez si Renoir devrait être autorisé à retoucher l'un de ses tableaux et à le modifier, je dirais que non", a-t-il déclaré. Je dirais que non", a-t-il déclaré aux journalistes lors de la Mostra de Venise.

"Il est certain que personne qui n'est pas un auteur ne devrait modifier le livre de quelqu'un. Il est mort", a déclaré M. Anderson, qui a eu une année chargée, puisqu'il vient de présenter son dernier film, "Asteroid City", au Festival de Cannes.

"Henry Sugar" est le deuxième livre de Dahl qu'Anderson porte à l'écran, après son film d'animation en stop-motion "Fantastic Mr. Fox", qui a connu un énorme succès en 2009.

Contrairement à ce dernier, "Henry Sugar" n'est pas un long métrage, mais plutôt un film de 40 minutes, avec des acteurs réels, notamment Benedict Cumberbatch, Dev Patel et Ben Kingsley, et Ralph Fiennes dans le rôle de l'auteur.

Il sera diffusé sur le diffuseur Netflix, qui a acheté les droits d'adaptation des histoires de Roald Dahl en 2021.

"D'une certaine manière, c'est presque plus comme une petite présentation théâtrale que nous avons trouvé le moyen de filmer", a déclaré Anderson, expliquant qu'il avait mis des années à décider comment tourner l'histoire.

Il a révélé qu'il avait réalisé plusieurs autres versions courtes des histoires de Dahl, notamment "Poison", "The Ratcatcher" et "The Swan", dans lequel joue l'acteur britannique Rupert Friend.

Ils sont tous étranges, mais je n'en ai pas vraiment d'autres en tête", a déclaré Anderson, avant d'ajouter : "J'ai quelques projets en cours : "J'ai quelques projets en cours, mais c'est peut-être tout ce que j'ai à faire avec Dahl pour l'instant.