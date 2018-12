Robeco : Joop Kohler affiche sa préférence pour le high yield européen

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La philosophie d’investissement du fonds Robeco European High Yield Bonds repose sur deux piliers, le constat que les investisseurs surpaient pour le risque et la nécessité d’éviter les stratégies trop populaires. Il sous-pondère donc structurellement les titres notés CCC et s’attache à « gagner en ne perdant pas ».Lors d'une présentation récente Joop Kohler, spécialiste de l'investissement High Yield chez Robeco juge que cette classe d'actifs devient attractive et favorise le marché européen par rapport à l'américain. Le premier affiche désormais un spread de 475 points de base, en hausse de 175 points de base depuis le début de l'année. Il devrait donc offrir une protection quand les taux vont augmenter. Ce spread devient très attrayant, selon le spécialiste.La qualité des fondamentaux du High Yield européen est également meilleure. Le gestionnaire d'actifs souligne que les sociétés qui appartiennent à cet univers affichent des ratios d'endettement en baisse et plus faibles que celui des compagnies américaines. Elles devraient donc être plus résilientes en cas de ralentissement. S'agissant du taux de défaut, il recommande de n'a pas lui accorder trop d'attention car il s'agit d'un indicateur retardé.Joop Kohler juge que l'Europe offre une valorisation plus intéressante, une fois le spread ajusté pour prendre en compte le fait que la proportion d'émetteurs de moins bonne qualité est plus importante aux Etats-Unis qu'en Europe.Se penchant du côté des facteurs techniques, Robeco souligne l'augmentation continue du coût de la couverture du risque de change sur le dollar pour les investisseurs asiatiques. Ils devraient donc modifier leur allocation, sortant du High Yield américain pour se porter sur le marché européen.