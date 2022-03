Robeco : Joshua Crabb promu au poste de Head of Asia Pacific Equities 23/03/2022 | 15:05 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Joshua Crabb est promu au poste de Head of Asia-Pacific Equities et prendra la relève d'Arnout van Rijn à compter du 1er juillet 2022. M. Van Rijn a décidé de retourner aux Pays-Bas après 14 ans passés à Hong Kong, et viendra renforcer l'équipe Sustainable Multi Asset de Robeco à partir du 1er septembre 2022.



M. Crabb, qui s'est installé à Hong Kong en 2001, a travaillé en étroite collaboration avec M. van Rijn au cours des trois dernières années, lorsqu'il a rejoint Robeco. Il lui succédera en tant que gestionnaire de fonds de Robeco Asia Pacific Equities et sera rejoint par Harfun Ven, qui travaille chez Robeco depuis 2008. En outre, M. Crabb reprendra les responsabilités de gestionnaire de l'équipe Asia Pacific equities.



M. van Rijn rejoindra l'équipe Sustainable Multi Asset de Robeco en tant que gérant de portefeuille. Il a créé l'équipe Asie-Pacifique de Robeco et était responsable de la gestion de Robeco Asia-Pacific Equities, Robeco Asian Stars et Robeco Sustainable Asian Stars Equities. Vicki Chi, qui travaille chez Robeco depuis 2006 et a rejoint l'équipe de Hong Kong en 2014, reprendra Robeco Asian Stars et Robeco Sustainable Asian Stars avec M. Crabb à compter du 1er avril.



Dans son nouveau rôle, M. van Rijn mettra à profit son expérience et son expertise en matière d'investissement en actions internationales pour développer les capacités de Robeco en matière de gestion durable multi-actifs. L'année dernière, l'équipe a été renforcée par la nomination de Colin Graham.





© AOF 2022 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue