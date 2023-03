Robeco affiche son pessimisme sur un atterrissage en douceur de l'économie mondiale

Aujourd'hui à 16:30 Partager

Les investisseurs espérant un atterrissage en douceur idéal de l'économie mondiale pourraient être déçus, prévient Peter van der Welle stratégiste chez Robeco. Pour lui, les marchés ont négligé ce qui s'est produit le plus souvent dans l'histoire dans des conditions économiques similaires. Premièrement, les indicateurs de récession fiables contredisent fortement l'endurance de ce scénario idéal sur un horizon de 12 mois, dit-il.



" En fait, le signal d'alarme de la courbe des taux s'est encore amplifié depuis le début de l'année, l'inversion de la courbe des taux à 2 ans/10 ans s'étant accentuée en raison de la récente réévaluation à la hausse des relèvements de taux de la Fed qui tend vers un taux directeur final de 5,4 % ", explique Peter van der Welle.



" Chaque fois que le taux de chômage américain passe sous la barre des 5 % et que l'inflation dépasse les 4 %, une récession s'ensuit dans les deux années suivantes dans 100 % des cas ", signale-t-il par ailleurs.



La troisième raison d'envisager la fin d'un scénario idéal est l'épisode récent de désinflation plus forte que prévu, associé à des surprises macroéconomiques positives. " Il s'agit là d'un équilibre très instable ", déclare Peter van der Welle. " Le processus de désinflation proprement dit n'est peut-être pas menacé, mais le rythme de la désinflation pourrait ralentir - les indices de surprise économique ont déjà augmenté le mois dernier - et discréditer en partie le scénario idéal.



Le stratégiste alerte enfin sur le fait que l'inflation pourrait s'avérer plus résistante jusqu'à l'arrivée d'une récession, car cette phase du cycle économique déclenche généralement une forte désinflation. " En attendant, les banques centrales pourraient penser qu'elles doivent agir davantage pour réduire la demande globale, ce qui implique un frein plus important pour l'économie et les marchés financiers à plus long terme," souligne le gestionnaire d'actifs.