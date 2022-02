Robeco lance une série d'indices durables innovants

Robeco lance une nouvelle série d'indices durables, les Robeco SDG Low-Carbon Indices. Tout comme la gamme d'indices multi-facteurs, ces indices sont disponibles pour sept régions : Monde, Marchés développés, Marchés émergents, États-Unis, Europe, Asie-Pacifique et Japon. L'indice vise à apporter une contribution positive aux objectifs de développement durable des Nations Unies et applique le cadre des ODD développé par Robeco. Les actions dont le score, calculé sur la base de ce cadre, est négatif sont exclues de l'univers de l'indice.



L'indice vise également à apporter une contribution positive à une économie à faible émission de carbone et à obtenir une réduction significative de l'empreinte carbone par rapport aux indices traditionnels. La vision prospective de l'équipe Climat de Robeco, dirigée par Lucian Peppelenbos, et le cadre des ODD sont utilisés pour réduire l'empreinte carbone et distinguer les retardataires climatiques des leaders climatiques.



Les indices de Robeco ne sont transparents que pour les clients afin d'atténuer le risque que d'autres acteurs du marché profitent des informations publiques, un problème que posent les indices publiquement transparents, comme l'ont démontré des recherches antérieures de Robeco.