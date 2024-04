Robeco mise sur les matières premières

Selon le stratégiste de Robeco Peter van der Welle, les matières premières "devraient gagner en popularité en tant que classe d’actifs, car les fondamentaux du marché ont atteint un point d’inflexion". Il souligne que contrairement aux actions, le cours des matières premières "ne reflète pas la reprise de l’industrie manufacturière", mais aussi que le processus de désinflation "alimente la demande en faveur de produits de couverture pour les matières premières".



Selon lui l'offre "pourrait s'en trouver limitée alors que la reconstitution des stocks se poursuit.



"La croissance des centres de données pour alimenter l'IA a stimulé la demande de cuivre destiné aux câbles", relève-t-il, alors que la demande de cuivre "a historiquement émané du secteur de la construction", qui a "enregistré des signes de forte reprise ces derniers temps", notamment grâce aux subventions octroyées dans le cadre de la loi sur la réduction de l'inflation et aux crédits d'impôt accordés pour l'implantation d'usines de véhicules électriques aux États-Unis.



" Étant donné que les marchés des matières premières sont des marchés au comptant qui dépendent des fondamentaux au comptant, une reprise effective de la production industrielle confère aux matières premières un plus grand potentiel haussier que les actions en termes de performance" souligne le gérant. Inversement, "si la reprise de l'industrie manufacturière ne s'avère qu'un pétard mouillé, le risque de baisse pour les matières premières semble plus limité. "