Robeco nomme un directeur des opérations

Robeco annonce la nomination de Marcel Prins en tant que directeur des opérations (Chief Operating Officier - COO) et membre du Comité exécutif, à compter du 1er juin. Il succède à Karin van Baardwijk, qui était la directrice des opérations de Robeco jusqu'au 1er janvier 2022, date à laquelle elle a été nommée CEO, et qui a ensuite continué à assumer son rôle à titre intérimaire.



En rejoignant Robeco après avoir travaillé pour APG Asset Management, Marcel Prins apporte plus de 25 ans d'expérience en matière d'opérations et de technologie dans le secteur des services financiers. Chez APG Asset Management, il a été directeur des opérations pendant plus de 10 ans et a récemment ajouté le poste de responsable du service numérique (Chief Digital Officer - CDO) à ses responsabilités. Avant de rejoindre APG, il était directeur général des opérations internationales chez ABN AMRO, où il était responsable de l'intégration opérationnelle efficace des entités internationales après la fusion avec Fortis Bank Nederland.